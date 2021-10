Domenica 7 novembre tradizionale incontro dell’associazione ex Allievi dell’Orfanotrofio intitolata a Lazzaro Chiappari, nel 97esimo di fondazione. Parteciperanno autorità e personalità del settore dedito al sostegno dei minori in difficoltà, i ragazzi delle Comunità per Minori, ex Allievi, gli amici e delegazioni dei ex allievi di Milano e Vercelli.

Inizio alle ore 9 con la Messa nella chiesa di San Siro di via Aselli, quindi onori alla lapide degli ex allievi caduti nel palazzo di Fondazione Città di Cremona dove si trova la sede associativa. A seguire, trasferimento al Centro Pastorale Diocesano, sala Bonomelli, in via S.Antonio del Fuoco per la manifestazione pubblica.

Ai giovani delle Comunità sarà devoluto sostegno per progetti formativi specifici rivolti alla loro formazione individuale. A seguire il pranzo che chiuderà la manifestazione che ha lo scopo di rendere partecipe la città delle tematiche dell’accoglienza dei minori nelle comunià Barbieri eredi dell’antico orfanotrofio.

