“Via Brescia non è la casa adeguata per i gatti di via Bissolati: chiedo aiuto ai cremonesi”: questo l’appello di Giuliana Donati, 87 anni, storica gattara della maxi-colonia felina, da oltre 40 anni. “Se qualcuno ha uno spazio inutilizzato, si faccia avanti. Bisogna trovare soluzioni alternative”.

Giuliana abita in via Bissolati, e a volte esce per raggiungere la struttura e nutrire i suoi amici felini. “Ora non vado spesso perché la salute non me lo permette, ma un tempo mi alzavo ogni mattina per andare ad accudire i mici. Prima si trovavano dove c’è ora la sede della Cattolica. Poi, circa 30 anni fa, visto che in quel posto dovevano fare dei lavori, li spostammo in via Bissolati. Ora sono d’accordo che quel posto debba essere lasciato aiuto proprietari, ma spostarli in via Brescia, a due passi dalla tangenziale, è un errore. C’è traffico, rumore… per gli animali è troppo disturbante”.

Ma Giulia è anche preoccupata per la situazione attuale: “Ci hanno sfrattati, e sappiamo che da un giorno all’altro potrebbero arrivare, aprire un cantiere e iniziare i lavori. E per i gatti sarebbe la fine”.

Dunque lei, che ormai non riesce più a seguire la struttura come un tempo, ha un ultimo desiderio: “Prima di morie vorrei sapere che sono in un posto che sia adatto a loro. Per questo faccio appello ai cremonesi. A chi, magari, già anziano, ha un po’ di soldi da parte e vuole fare qualcosa. Per gli anziani gli animali sono molto importanti: a me hanno dato la vita, dopo che ero rimasta sola per la morte di mio marito. Ma anche durante il lockdown, quando ero a casa sola e nessuno poteva venirmi a trovare. Io avevo i miei gatti. Per questo faccio sempre tutto quello che posso per i felini del tattile. Spero che altri facciano come me”. LB

