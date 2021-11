Da 34 lunghi anni l’Italia del football americano aspettava questo momento e ieri, domenica 31 ottobre, a Malmö, in Svezia, il “Blue Team”, come viene chiamata la nostra Squadra Nazionale, ha potuto alzare al cielo l’ambito trofeo. Svezia battuta per 41 a 14 , in una partita bellissima e dominata sin dal primo minuto, giocata in uno stadio storico e davanti ad un gran pubblico.

La Nazionale Italiana di football americano ha dunque regalato al nostro Paese l’ennesima gioia di questo straordinario 2021 e si laurea Campione d’Europa per la terza volta nella sua storia, qualificandosi al contempo automaticamente per i Campionati del Mondo dell’anno prossimo.

Tra gli eroi ad aver compiuto l’impresa anche il cremonese Matteo Felli, kicker già campione d’Italia con i Parma Pantehrs con i quali ha conquistato l’ultimo Superbowl italiano.

