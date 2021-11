AGGIORNAMENTO – Non ce l’ha fatta, Amilcare Dera, 74enne di Monticelli, vittima, oggi pomeriggio, di un incidente stradale accaduto alle 16,30 a Castelvetro, lungo la Padana Inferiore, all’altezza della strada per Olza. L’uomo è morto in ospedale a Cremona dove era stato trasportato in condizioni gravissime. La vittima era alla guida di una Lancia Musa, uscita di strada e finita in un campo laterale in seguito all’impatto con una Hyundai che stava per svoltare all’incrocio. Illesi i due occupanti. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Monticelli, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118. Sul corpo del 74enne è stata disposta l’autopsia. Non si esclude che abbia avuto un malore alla guida prima di impattare contro la vettura che lo precedeva.

