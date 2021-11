Probabilmente stava festeggiando la serata di Halloween, ma ha esagerato con l’alcol, e si è sentita male. E’ successo ad una 16enne poco dopo la mezzanotte del primo novembre in piazza Vittoria a Castelleone. La ragazzina è stata quindi soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale a Crema per un’intossicazione etilica. Per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione.

Episodio simile anche a Cremona, dove sempre una intossicazione etilica ha destato preoccupazione per due minori, una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 17, entrambi trasportati all’ospedale di Cremona in codice verde, anche se in un primo momento le loro condizioni erano apparse più gravi. L’episodio è avvenuto in via Nazaro Sauro intorno alle 3.30.

