I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno arrestato per evasione dagli arresti domiciliari una cittadina italiana di 39 anni, pregiudicata. Nel pomeriggio del 5 novembre, verso le 14.30, una pattuglia della Sezione Radiomobile di Cremona l’ha notata mentre si trovata in auto con altre due donne, mentre transitava lungo la SP 83 nel comune di Persico Dosimo.

I militari, essendo la donna ben nota alle forze dell’ordine, in quanto avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari nel capoluogo, hanno seguito la vettura, fermandola all’altezza del Maristella. Le occupanti sono state identificate e la 39enne, abituale assuntrice di sostanze stupefacenti, è stata perquisita. All’interno del suo portafoglio sono stati trovati due grammi di eroina, posti sotto sequestro. La donna ha raccontato agli uomini dell’Arma di essere uscita di casa per andare ad acquistare la droga che consuma quotidianamente. Nei suoi confronti è scattato quindi l’arresto per evazione. In mattinata si terrà l’udienza di convalida dell’arresto.

