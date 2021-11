“Mentre i rappresentanti di Governo e Regione Lombardia, giunti a Cremona per inaugurare il Festival della sostenibilità, giudicano positivamente e con entusiasmo gli ambiziosi e lungimiranti progetti “Cremona Food Policy” e “Cremona 20-30″, che questa amministrazione sta costruendo in collaborazione con i Poli Universitari presenti in città, con le imprese della filiera agro-alimentare e con i partner industriali che si occupano nel nostro territorio di energia, ambiente, ciclo dei rifiuti, per una radicale svolta green e sostenibile nei settori di competenza e con una time-line già definita e investimenti già in corso, le minoranze consiliari di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, evidentemente in affanno e ostinatamente polemiche su tutto, si lanciano all’unisono in una critica sterile e del tutto priva di contenuti”.

Anche Sinistra per Cremona – Energia Civile, attraverso una nota di Lapo Pasquetti, si schiera in difesa della “Food Policy” dell’Amminsitrazione Comunale. “Non ci risulta – ha aggiunto Pasquetti – infatti che i c.d. “stakeholder” citati dall’opposizione abbiano criticato l’impostazione delle linee guida della “Food Policy” approvate dal Consiglio Comunale, che anzi, hanno giudicato positivamente attraverso la voce del Presidente della Camera di Commercio”.

“L’Amministrazione – prosegue la nota – individua l’obiettivo e indica il percorso e le minoranze vedono solo il famigerato dito, entrando anche in aperta contraddizione con la valutazione positiva e il plauso espresso con grande onestà intellettuale anche dal rappresentante di Regione Lombardia, che dagli stessi è amministrata”. “Non vedere il disegno complessivo – conclude Pasquetti – e non voler riconoscere la portata innovativa di tali progetti, che proiettano Cremona ai primi posti nel percorso tracciato dal PNRR e al tempo stesso rappresentano azioni concrete per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile, creando nuove opportunità di studio e di lavoro per i giovani, è la chiara dimostrazione della miopia delle forze politiche di minoranza che i cittadini cremonesi hanno però saputo riconoscere nella doppia bocciatura elettorale del 2014 e del 2019”.

