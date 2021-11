E’ stata inaugurata oggi, domenica 5 novembre, alla Galleria “Il Triangolo” la mostra “Il Pianeta su Tela” dell’artista Paolo Buggiani.

Si tratta di una mostra collegata a quella in corso al Museo del Violino, “MADE IN NEW YORK. KEITH HARING + PAOLO BUGGIANI (& FRIENDS) La vera origine della Street Art”. Le due esposizioni sono curate entrambe da Gianluca Marziani e Stefano Antonelli.

“Il Pianeta su Tela” mette in luce gli aspetti innovativi del percorso di Buggiani sul quadro, le molteplici intuizioni che lo hanno visto attraversare linguaggi e codici visivi, passando dalla cultura informale alle ispirazioni di natura Pop, fino alle riflessioni ecologiste sullo stato di salute del Pianeta.

