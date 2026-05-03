Gestione dell'oasi felina, l'appello della Lav alle associazioni: "Collaboriamo"

I volontari delle associazioni animaliste di Cremona e del territorio sono impegnati quotidianamente nel recupero e nella difesa degli animali, ma “attualmente la situazione dei gatti“, come segnala Maria Pia Superti, responsabile della Lav, sezione di Cremona, “è drammatica“. “Ultimamente, sia in città che in provincia”, spiega Superti, “ci sono davvero tanti abbandoni, e con il periodo estivo sarà ancora peggio.

Gatti lasciati per strada, abbandonati, oppure feriti. Il nostro impegno, che prevede il recupero di questi animali, è notevole, cerchiamo di fare tutto con le nostre forze, ma stiamo facendo davvero molta fatica, perchè recuperare gatti per strada vuol dire poi curarli, sterilizzarli quando non lo sono, vuol dire ospitarli in un luogo adeguato prima di trovare chi eventualmente voglia adottarli”.

“Gli animali che troviamo”, racconta Superti, “sono disorientati, spaventati, in difficoltà. Quelli soprattutto non abituati ad una vita da randagi non riescono a sopravvivere, e tutti sono in balia di tanti pericoli. E non parlo solo degli investimenti stradali. Le cronache recenti ci hanno mostrato ancora una volta la crudeltà dell’uomo, che ha messo in atto vere e proprie azioni sadiche. Di recente siamo stati contattati per un gatto abbandonato al quartiere Zaist, altri due gatti, invece, sono stati segnalati in zona Porta Mosa. Lì c’è stato un abbandono di gruppo“.

Per i gatti abbandonati o feriti, Cremona non ha ancora un punto di accoglienza. E allora Superti lancia un doppio appello: uno ai cremonesi, affinchè chi lo desidera possa offrire il proprio aiuto diventando un volontario, e poi alle altre associazioni di Cremona e soprattutto al Comune, che deve mettere in piedi l’oasi felina attraverso l’emanazione di un bando per poterne assegnare la presa in carico, come si spera, a realtà del territorio.

Per Superti, “sarebbe veramente importante una collaborazione con le realtà associative che da anni si occupano di colonie feline. Sarebbe fondamentale collaborare, fare rete e affrontare insieme l’eventuale gestione dell’oasi di via Brescia”.

Per chi volesse aiutare a livello operativo, ecco i contatti di Lav: lav.cremona@lav.it – Tel. 3387841668

Chi volesse contribuire a pagare le spese veterinarie può fare una donazione (detraibile dalla denuncia dei redditi)IBAN IT89W0306909606100000101203.

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