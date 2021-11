“Non sono solo belle parole. C’è tanto impegno fatto e da fare dietro la campagna #insiemepergliSDG, dietro al murale in fiera, al Torrazzo illuminato, ai tanti eventi (dallo sport alla moda)”. A dirlo il sindaco Gianluca Galimberti attraverso un post sulla sua pagina Facebook.

Il sindaco evidenzia poi 1uali saranno i prossimi “concretissimi passi”. “Costruiamo – ha esordito – con Regione e governo, a partire dalla forza del nostro sistema, l’hub lattiero caseario come riferimento mondiale di innovazione, ricerca ed esperienza di impresa per la transizione ecologica nell’agro-zootecnia”.

Galimberti quindi ha proseguito: “Costruiamo un accordo con FAO, Ministero degli Esteri, gli attori del territorio e le Università per incontri internazionali a Cremona e per iniziative con studenti di tutto il mondo in progetti di ricerca nell’ambito della nutrizione e in relazione con le imprese. Organizziamo alla Fiera una manifestazione annuale sui temi dell’innovazione tecnologica nella zootecnia, agricoltura e agroalimentare, facendone un centro internazionale in questi ambiti”.

Cremona è “apprezzata in Italia e nel mondo per tutto quello che sta facendo” per il primo cittadino che aggiunge: “Ci sono molti investimenti in gioco sulla transizione ecologica anche negli ambiti di sviluppo agroalimentare (LGH ha annunciato più dei 100 milioni già previsti nel piano Cremona 20/30); il sistema università che abbiamo costruito è ormai un’eccellenza internazionale e punto di forza per le imprese e tutto il sistema Cremona; la nostra città è sensibile e impegnata sul tema della transizione”. “Abbiamo – ha concluso – una visione di sviluppo già in atto e con molte prospettive; lavoriamo per le imprese, per la ricerca e per l’ambiente. Tutto questo significa più lavoro e più giovani e una Cremona concretamente più attrattiva”.

