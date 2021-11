Incidente nella serata di ieri, sabato 6 novembre, in corso Matteotti 68 dove una Audi Q5 ha travolto due veicoli in sosta, sollevandososi da terra e ricadendo sul manto stradale. Sul posto immediato intervento in emergenza delle Forze dell’ordine, da parte dell’unità di Pronto Intervento della Polizia Locale di Cremona, che ha riportato la calma tra gli astanti, dopo che la situazione si era fatta decisamente concitata. A seguito dei rilievi, il conducente della Audi Q5, R.L. cremonese di 69 anni, è risultato positivo ad alcool test, con tasso di 1,72 g/l ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza ed aver cagionato incidente in stato di ebbrezza. La patente è stata ritirata ed il veicolo sottoposto a sequestro.

