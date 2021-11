Torna anche quest’anno “Scatole di Natale”, l’iniziativa di solidarietà nata lo scorso anno, che si propone di regalare un Natale più sereno alle persone bisognose, con un semplice gesto di solidarietà. Si tratta di realizzare delle scatole-regalo, contenenti dei doni, che verranno poi recapitati a persone bisognose, tramite le associazioni cremonesi che si occupano della povertà.

Un piccolo pensiero che per qualcuno sarà qualcosa di grande e prezioso. Cittadini che vivono in stato di indigenza e che nella maggior parte dei casi non si possono permettere di fare o ricevere regali. Il funzionamento è molto semplice. Innanzitutto si dovranno usare delle scatole da scarpe, delle dimensioni di 35×25 centimetri, all’incirca. All’interno si dovranno quindi mettere tipologie di oggetti ben definiti, che vengono indicati dagli organizzatori: qualcosa di caldo (sciarpe, guanti, cappelli, ecc), qualcosa di goloso, un passatempo e un prodotto di bellezza, il tutto corredato da un biglietto di auguri, un messaggio per chi riceverà il dono.

Lo scorso anno l’iniziativa ha avuto un successo enorme: sono stati distribuiti oltre 1.300 pacchi regalo. E quest’anno gli organizzatori sperano di fare il bis, anche considerando che la pagina Facebook ha già quasi 600 seguaci.

Per informazioni è possibile contattare Alessandra (335 6751508) o Ilaria (371 3203244), oppure la pagina Facebook Scatole di Natale – Cremona.

