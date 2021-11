Non esclude la quarta ondata anche in Italia Angelo Pan, direttore dell’Unità Operativa di Malattie Infettive dell’Asst di Cremona. Che richiama anche l’importanza della terza dose, nonché delle regole sanitarie che non devono mai venire meno, per riuscire a mantenere bassi i livelli di contagio.



Il servizio di Federica Priori

