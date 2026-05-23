All’Università Cattolica di Cremona incontro sul tema dell’energia

L’energia non è solo un dato economico, ma è ciò che illumina le nostre vite e rende possibile il quotidiano. Una presenza spesso invisibile, data per scontata.

Da questa consapevolezza è nato l’incontro andato in scena all’Università Cattolica di Cremona, dove il fotografo Marco Garofalo ha presentato il suo lavoro dedicato ai sistemi energetici e al loro impatto sociale. “L’energia invisibile: tra immagine, persone e sostenibilità”, questo il tema dell’iniziativa

Il fotoreporter Marco Garofalo ha spiegato così la sua esperienza: “Ho iniziato quasi dieci anni fa a lavorare sul tema dell’accesso all’energia. Ho cominciato dalla parte del mondo, il cosiddetto Global South, dove ancora quasi un miliardo di persone vivono senza accesso all’energia e quasi due miliardi devono utilizzare legno o carbone per scaldarsi oppure per cucinare. Poi ho continuato a lavorare anche nel Nord del mondo, dove viviamo anche noi, e ho scoperto un altro tipo di difficoltà all’accesso all’energia, che è la cosiddetta povertà energetica, cioè la difficoltà ad accedere a una serie di servizi energetici che ci possano permettere di vivere una vita al passo con i tempi”.

L’iniziativa si inserisce nel quadro degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

Chiara Addis, Responsabile Marketing di C2 Corporate e moderatrice dell’incontro, ha spiegato: “Per questo evento ci siamo interessati al tema energetico e soprattutto alla sostenibilità. Questo perché le aziende, soprattutto le multinazionali, in questo periodo devono redigere il report di sostenibilità. Perché l’energia? Perché l’energia è presente nell’SDG 7 dell’Agenda 2030, che cita l’energia come pulita e accessibile. La parola accessibile è una parola molto forte, perché per noi si tratta di una tematica basilare e normale avere energia a disposizione. Purtroppo, però, ci sono Paesi, anche alcune aree della stessa Italia, dove è presente ma senza la possibilità di accedervi, oppure non c’è per niente. Ci sono quindi delle zone dove le persone cercano di trovare le soluzioni alternative all’energia. Durante l’incontro la tematica dell’energia arriverà anche a toccare il tema delle aziende, perché in azienda il tema dell’energia è molto ricorrente e viene utilizzata molto. Io stessa, per fare un esempio, senza l’energia non potrei, in maniera molto banale, caricare il mio computer e quindi non potrei lavorare. Abbiamo pensato di organizzare un evento in cui parlare di energia, dando più consapevolezza alle aziende di quanto sfruttano l’energia, illustrando anche soluzioni che noi di C2 Corporate forniamo, a basso consumo e quindi ad alto impatto energetico”.

Il tema dell’energia si è esteso anche al mondo aziendale e istituzionale. Durante l’incontro sono intervenuti anche Riccardo Torelli, Docente dell’Università Cattolica, e Luca Zaffanella, Marketing Manager di EIZO, partner dell’evento.

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