“Silvanor: Un Cuore che Batte tra Stelle e Natura”: ecco il libro multisensoriale

“Silvanor: Un Cuore che Batte tra Stelle e Natura” è un libro di educazione ambientale multisensoriale ed inclusivo pensato per far conoscere le bellezze della natura ed in particolare del Parco del Po e del Morbasco con più linguaggi espressivi: dai fumetti al testo scritto alla traduzione con il Braille per poter raggiungere un vasto numero di persone anche con fragilità.

Il testo rappresenta la prima opera inclusiva del Plis del Po. Hanno partecipato al progetto: i Comuni del parco, la Provincia di Cremona, l’UICC Sezione Cremona, il Centro Fumetto Andrea Pazienza, le Coop Gamma e Il Solco, Legambiente Cremona con il sostegno del Contratto di Fiume Mediavalledelpo, Asst Cremona e Mab Unesco.

Protagonisti i ragazzi della 4^ C com dell’Anguissola che hanno sviluppato i testi. Ha presentato l’assessore Mozzi ed è piacevolmente intervenuta per Fla Lombardia la dottoressa Carolina Galli.

Il progetto è nato e si è sviluppato da un’idea dell’Ufficio Plis del Comune di Cremona. Ha condotto la dottoressa Assunta Sellitto.

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