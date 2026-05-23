Baskin e premi per gli studenti-atleti: il Liceo Aselli promuove sport e inclusione

Al Liceo scientifico Aselli di Cremona si è rinnovato il tradizionale appuntamento dedicato agli studenti-atleti di alto livello, premiati nell’Aula Magna della scuola alla presenza dell’allenatore della Vanoli Pierluigi Brotto e dell’assessore allo sport Luca Zanacchi. Sessantuno gli studenti coinvolti nel percorso di valorizzazione delle eccellenze sportive promosso dall’istituto durante l’anno scolastico.

In contemporanea, nella palestra inferiore del liceo, spazio anche a una partita di baskin organizzata a conclusione del progetto PCTO dedicato a sport, disabilità e inclusione, sviluppato con le classi terza e quarta del liceo scientifico sportivo. Un’esperienza costruita insieme alla società San Michele Baskin per permettere agli studenti di confrontarsi direttamente con il tema dello sport inclusivo.

“In un primo momento di sensibilizzazione abbiamo introdotto il baskin e i ragazzi si sono poi occupati anche delle tecnologie che servono per introdurre le persone disabili nello sport”, ha spiegato la vicepreside Gabriella Cattaneo mentre la professoressa Alessandra Marcotti, docente di scienze motorie e referente dell’attività, ha sottolineato il coinvolgimento degli studenti: “È sempre una mattina molto emozionante che coinvolge noi come docenti, la dirigenza ma soprattutto i ragazzi, che vediamo estremamente partecipi”.

Un progetto destinato a proseguire anche nei prossimi anni: “È un appuntamento che abbiamo già calendarizzato dall’anno scorso e stiamo già pensando a quello dell’anno prossimo – ha aggiunto Marcotti -. È stato un passaggio fondamentale perché ha permesso ai ragazzi di capire in prima persona dinamiche non facili da spiegare a parole”.

© Riproduzione riservata