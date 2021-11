Da mesi maltrattava la moglie con insulti, minacce ma anche aggressioni fisiche: per scongiurare ogni possibile rischio un 56enne di Castelverde è stato sottoposto alla misura cautelare emessa dal Tribunale di Cremona dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla moglie, con l’obbligo di allontanarsi immediatamente in caso di incontro fortuito e con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna.

Il provvedimento, eseguito dai Carabinieri della Stazione di Castelverde – compagnia di Cremona, agli ordini del t.col. Rocco Papaleo, è stato emesso al termine di una scrupolosa attività di indagine eseguita dai militari in seguito alla denuncia sporta dalla donna intorno a fine di settembre. L’uomo da diversi mesi vessava e maltrattava la moglie con insulti, minacce, strattoni e percosse, rendendole la vita impossibile. Le aggressioni erano divenute sempre più frequenti e pericolose, tanto che la donna, temendo per la sua stessa incolumità, si era convinta a rivolgersi ai Carabinieri per denunciare i quotidiani soprusi che era costretta a subire. Oltre alla misura di allontanamento, l’uomo è stato anche denunciato alla Procura della Repubblica di Cremona.

