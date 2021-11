Da domani, martedì 9 novembre, saranno in vendita alla biglietteria del Teatro Ponchielli i biglietti per lo spettacolo “Qui. Quasi un inizio” che andrà in scena a Cremona il 7 dicembre alle 20.30.

“In principio – fanno sapere dal Teatro – arrivò la musica proposta dall’orchestra OFI (Orchestra Filarmonica Italiana) che trasformò lo spazio scenico in spartito. Su questo spartito i giovani attori intervengono come strumenti di un’orchestra che vive da subito la sfida di ascoltarsi, di farsi posto e muoversi insieme. La musica detta i tempi e come un copione muove le azioni dei giovani danzatori che sono chiamati a compiere passi di danza che sono in realtà passi di un racconto che ha contorni sfumati tra il classico e la contemporaneità, tra l’attualità di tutti noi e il presente di ciascuno di loro”.

Il contributo di ciascuno “diventa pennellata che insieme a quella degli altri compone quadri che trattano il tema del nostro posto nel mondo”. “E come spesso succede – concludono – dentro l’adolescenza c’è tanto che risuona agli occhi e al cuore di adulti e bambini essendo loro esperiti proprio lì: al confine tra l’infanzia e la vita adulta, tra il teatro e la danza, tra il dentro e fuori della vita. Ci siamo avventurati insieme su uno spartiacque scivoloso e sottile come la corda di un violino per ascoltarne le vibrazioni, i sussulti, la musica”.

