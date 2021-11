Alcune aree edificabili sul territorio cittadino verranno destinate a bosco: questa la decisione della Giunta comunale, che sta aggiornando il Piano delle Opere pubbliche con lo stralcio di queste zone, inizialmente messe in vendita. Si tratta di appezzamenti di terreno sparsi nelle periferie: a Cavatigozzi, in via Sesto, a Picenengo.

Ma probabilmente anche altre ne verranno individuate nelle prossime settimane. Scopo della giunta è di offrire alla città nuova linfa verde, anche in risposta alle numerose polemiche sollevate in merito al taglio degli alberi che da settembre stanno interessando diverse vie. Ma anche per il fatto che negli ultimi 15 anni sono sparite circa 1200 piante mai sostituite.

La necessità di potenziare la spinta ambientalista deriva anche dal risultato che Cremona ha ottenuto nella classifica Ecosistema Urbano, stilata da Legambiente, con la perdita di 13 posizioni e lo scivolamento al 25esimo posto. Sebbene il piazzamento nella graduatoria sulla presenza di alberi in zone di proprietà pubblica non sia dei peggiori, 19esimo posto, la volontà di migliorare la situazione non manca. lb

