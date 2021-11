La Camera di Commercio di Cremona, in collaborazione con Servimpresa e in linea con gli obiettivi del progetto Eccellenze in Digitale, invita gli imprenditori della provincia di Cremona o aspiranti tali al ciclo di webinar gratuiti del 23 e del 30 novembre 2021 dal titolo “Aprire una vetrina sul web. Tra marketing digitale e aspetti giuridico – amministrativi”.

Vendere online significa “costruire una vetrina sul web efficace dal punto di vista comunicativo ed efficiente a livello operativo, ma anche rispettare una serie di adempimenti giuridici ed amministrativi”.

Durante i webinar del ciclo “Aprire una vetrina sul web – tra marketing digitale e aspetti giuridico – amministrativi!, verranno “forniti dettagli sul mondo dell’e-commerce, con una visione a 360 gradi”.

Si comincerà il 23 novembre (ore 14.30 – 16.00) con un approfondimento sulla struttura che deve presentare un sito e-commerce e sugli strumenti necessari per promuoverlo.

Si proseguirà poi il 30 novembre (14.30 – 16.30) con il dottore commercialista Alessandro Zagni, che illustrerà invece i requisiti e i passaggi giuridico-amministrativi per avviare un canale di vendita online.

© Riproduzione riservata