Perché la giunta usa i soldi accantonati per le piante per la riqualificazione del verde invece che per l’acquisto di nuove piante? Questo quanto si chiede il consigliere comunale Marcello Ventura, che ha depositato un’interrogazione a risposta scritta sul tema. “La Giunta ha introitato da privati 22mila euro, per piante abbattute e non ripiantumate, tuttavia li utilizza per altro” commenta il consigliere.

“Le somme introitate gli anni scorsi invece, come dimostrano le determine degli anni precedenti, sono state utilizzate per effettuare interventi di piantumazione a cura dell’Amministrazione Comunale. Per questo che era stato creato un apposito capitolo di bilancio”. Cosa che, secondo Ventura, quest’anno non è accaduta: “La giunta Galimberti non è amica degli alberi”.

L’INTERROGAZIONE

