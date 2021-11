Leggi anche: 02 Nov 2021 Studio epidemiologico Ats avanti

Insediato il comitato scientifico

Dopo l’annuncio della nomina del Comitato Scientifico, che la Direzione Generale dell’ATS Val Padana ha istituito ad hoc a supporto dell’attività di ricerca dell’Agenzia in epidemiologia ambientale, l’Amministrazione comunale ha richiesto un incontro con la direzione dell’ATS e con il Comitato stesso. “Tale incontro – afferma l’amministrazione in una nota – rientra nell’ottica della collaborazione che ha sempre contraddistinto i rapporti tra istituzioni, collaborazione formalizzata, tra l’altro, con il Protocollo d’intesa sottoscritto nel 2019 .

“La tematica dell’incontro riguarda l’aggiornamento sulle tempistiche relative alla conclusione dello studio e sulle restituzioni, anche intermedie, di dati per perseguire la tutela della salute pubblica, così da proseguire nel segno della collaborazione con gli organi preposti al controllo e con i Comuni firmatari, nonché continuando a fornire i dati richiesti e in possesso del Comune come previsto dal Protocollo siglato”.

