La Provincia di Cremona, ha ritenuto necessario sospendere la circolazione stradale lungo un tratto di SP56 “Paderno – Spinadesco” in Comune di Sesto Cremonese ed Uniti, che collega la frazione Luignano con l’abitato di Paderno Ponchielli, per permettere l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e di miglioramento dell’incrocio con impianto semaforico esistente al km 3+700.

Pertanto si è disposto dal giorno 15/11/2021 al giorno 10/12/2021 la sospensione temporanea della circolazione stradale lungo la SP56 “Paderno – Spinadesco” dal Km 3+670 al km 3+700 nel territorio comunale di Sesto Cremonese ed Uniti oltre all’istituzione di senso unico alternato temporaneo regolato da movieri dal km 3+700 al km 3+750 corsia sinistra nonché il divieto di sorpasso e limite di velocità a scalare di 70-50-30 km/h in avvicinamento alla zona lavori, dalle ore 07:30 alle ore 17 di ciascuna giornata lavorativa.

