Momenti di paura nel tardo pomeriggio di venerdì in un centro ippico di Stagno Lombardo, dove un bambino di 9 anni è rimasto ferito in modo serio dopo aver ricevuto un calcio da un cavallo, probabilmente imbizzarrito.

La dinamica dei fatti è ancora al vaglio dei Carabinieri di Sospiro. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, con ambulanza, auto medica ed elisoccorso. Dopo averlo stabilizzato, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bergamo, con un trauma cranico e fratture al viso. Le sue condizioni sono serie ma sembra non sia in pericolo di vita.

