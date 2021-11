Fieracavalli, secondo weekend fra western e gare

Fieracavalli, atto secondo: quello più spettacolare, capace di

fare sentire i partecipanti in un set quasi cinematografico. Se

lo scorso fine settimana era stato dedicato principalmente alla

biodiversità delle razze italiane, il focus in questo weekend

si sposta sulle peculiarità degli esemplari americani, arabi e spagnoli. Ben 1500 gli esemplari anche in questo fine settimana. abr/red

