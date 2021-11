In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, l’Associazione Diabetici Cremonesi, i Lions del Distretto 108Ib3 e Fondazione Italiana Diabete, continuano la collaborazione iniziata lo scorso anno con ottimo successo. Appuntamento con un convegno, per motivi pratici, si svolgerà online. “Dalla scoperta dell’insulina al pancreas artificiale e ritorno: fermata COVID-19”: questo il titolo dell’evento, in programma domenica 14 novembre alle 18.

“In un momento complesso come quello che stiamo vivendo è tanto più importante costruire spazi d’informazione e di confronto da parte di medici e ricercatori con la popolazione e con le persone che hanno patologie croniche” spiega la presidente dell’Associazione Diabetici Cremonesi, Mirella Marussich. “Fondazione Italiana Diabete, che cerca di portare la ricerca e la scienza a casa dei pazienti”.

Il Convegno sarà articolato su tre temi fondamentali: Storia dell’Insulina, Innovazioni Tecnologiche, “Vaccinazioni anti Covid e rapporti col diabete: a che punto siamo?”. I relatori saranno: il Professor Emanuele Bosi, primario della medicina interna e della diabetologia dell’ospedale San Raffaele di Milano e il Dottor Andrea Scaramuzza, responsabile della diabetologia pediatrica dell'ospedale di Cremona, che disegneranno gli scenari passati, presenti e futuri sia clinici che di ricerca non solo rispetto al diabete di tipo 1, ma anche sulle vaccinazioni anti Covid-19 sia per i pazienti pediatrici che per gli adulti. Come sempre sarà lasciato ampio spazio alle domande in diretta, in modo da dare la possibilità alla popolazione di confrontarsi con i clinici.

