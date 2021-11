Per Eugenio Zanoncelli, 57 anni, accusato di aver ucciso la moglie Morena Designati, 49 anni, la sera del 24 giugno del 2020 nella loro villetta in via De Nicola a Palazzo Pignano, il pm Milda Milli, al termine della sua requisitoria davanti ai giudici della Corte d’Assise presieduta dal presidente Anna di Martino, ha chiesto la pena dell’ergastolo.

“Questa è una vicenda che lascia l’amaro in bocca”, ha detto il pm. “Morena, affetta da sclerosi multipla, è stata vittima della mania di controllo del marito, questa è una tragedia che si sarebbe potuta evitare se la sua patologia fosse stata tenuta sotto controllo con le cure. Peccato che dal 2019 non si sia più sottoposta ai controlli”. Il pm ha poi parlato dei lividi sul corpo di Morena, segni visti sul volto della donna sia dalle ex colleghe di lavoro che dalla sorella, dell’isolamento forzato della vittima, che, complice anche il lockdown, non aveva più avuto contatti con l’esterno, nemmeno con la propria famiglia di origine”. Per il pm, quando l’imputato aveva colpito la moglie con un pugno e con una delle stampelle, non poteva non prevedere le conseguenze nefaste che ne sarebbero derivate su un corpo cosi debole. “Ha previsto l’evento, e quando la moglie era a terra dopo essere stata colpita, lui non ha chiamato i soccorsi si è fatto la doccia, segno di distacco e di totale differenza”.

Ha poi parlato l’avvocato Alessandro Porchera, parte civile per la mamma e i tre fratelli della vittima. “Morena è isolata, non può vedere nessuno, non ha la macchina, non ha il telefono. Morena non vive, vegeta, lasciata sul divano come un cane”. Il legale, a nome della famiglia, ha poi chiesto scusa a Morena “perché la sua famiglia non l’ha aiutata”, e ha chiesto un risarcimento simbolico di 10 euro a testa. “Alla famiglia non interessano i soldi, il risarcimento deve andare al loro nipote”.

L’avvocato Maria Laura Quaini, per la difesa, ha invece insistito sull’omicidio preterintenzionale, sostenendo la non intenzione, da parte dell’imputato, di uccidere la moglie. La sentenza sarà emessa lunedì prossimo.

