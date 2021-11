Paura a Pontevico, al confine con Cremona, dove un parroco dell’Abbazia dei santi Tommaso e Andrea di Pontevico, 59 anni e no vax convinto, è stato ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva agli Spedali Civili di Brescia, con il covid. E’ intubato e le sue condizioni sembrano critiche.

A segnalare la vicenda il Corriere della Sera, che racconta la sua storia: l’ultima messa officiata il 2 novembre, quando però già stava male. E la sua comunità, seppur preoccupata, ora teme le conseguenze della condotta del sacerdote, che non solo officiava le funzioni e confessava, ma si recava anche a casa di malati e anziani per distribuire la comunione, nonché nelle case di riposo della zona.

Per il momento sembra che non sia stata imposta nessuna quarantena, ma tutti i residenti che hanno avuto a che fare con lui stanno correndo a fare il tampone.La situazione, ha garantito anche il sindaco di Pontevico, Alessandra Azzini, l’evolversi della situazione sanitaria è continuamente monitorata da Ats e al momento non ci sono segnali di allarme. I casi di positività nel paese, però, sono in aumento e hanno interessato anche l’asilo.

