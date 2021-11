Un open day gratuito su Valutazione chirurgia estetica: l’appuntamento è per sabato 20 novembre presso il Poliambulatorio MedicinaPo di Cremona (Viale Po – Via della Cooperazione 5 A). Un vero e proprio momento di incontro per la valutazione corporea, dallo stato cutaneo alla cellulite, che vedrà in campo il medico estetico Alessandro Orrico.

Le visite gratuite si svolgeranno esclusivamente su prenotazione causa dei posti limitati e per evitare assembramenti. Per prenotazioni si può chiamare il 3278588960.

LA LOCANDINA

