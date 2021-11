Dopo anni di angherie e vessazioni, una giovane donna di origini straniere è riuscita a trovare il coraggio di chiedere aiuto e denunciare il marito, un suo connazionale con il quale era sposata ormai da molti anni e con il quale ha avuto due figli. Pochi giorni fa la donna aveva deciso di rivolgersi ai Carabinieri di Soresina che immediatamente hanno raccolto il suo racconto, informando tempestivamente l’Autorità Giudiziaria.

La giovane straniera, al limite della sopportazione, aveva raccontato ai militari degli anni di vessazioni e di maltrattamenti, fisici e psicologici, che aveva dovuto subire da parte di un marito che diceva di amarla. L’uomo, oltre ad insultarla e picchiarla, aveva messo in atto la più subdola delle violenze: quella psicologica ed economica.

La donna non poteva uscire liberamente di casa e tantomeno trovarsi un lavoro. Inoltre il marito, proprio per mantenere il suo “potere”, lesinava sull’uso del denaro, del quale era l’unico detentore. La moglie non sempre riusciva a fare la spesa per la famiglia proprio perché lui le negava l’uso del denaro.

Nel giro di pochi giorni i Carabinieri hanno svolto le indagini previste e nella prima mattina di ieri, martedì 16 novembre, hanno eseguito l’ordinanza della misura cautelare. Di fatto l’uomo è stato immediatamente allontanato dalla casa coniugale, con il divieto di avvicinarsi alla moglie ed ai figli e a tutti quei luoghi che frequentano abitualmente.

