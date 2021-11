Ue, Ferrari (Arci) “Finanziamenti importanti per piccolo realtà”

“È importante per le piccole realtà locali imparare ad accedere

ai finanziamenti europei per poter proporre in autonomia

progetti che potranno avere un impatto significativo sul

territorio”. Queste le parole di Stefano Ferrari, presidente di

Arci Solidarietà di Cecina, uno dei partner di Expanding

Horizons, l’iniziativa che ha l’obiettivo di migliorare l’informazione sulla politica di coesione europea. alp/mgg/gtr

