Dalla metà di ottobre, sono ripartite in accordo con la direzione della Casa Circondariale di Cremona, le attività sportive in carcere, dopo il prolungato periodo di fermo iniziato verso la fine di febbraio 2020. In particolare, si torna a giocare a calcio a 5, tutti i giorni negli spazi all’aperto, ma anche a scacchi nella biblioteca, due volte la settimana, e con la novità del corso di Hip hop presso la palestra della casa circondariale, una volta la settimana con due corsi.

Dalla metà di novembre, inizierà il torneo di calcio a 5 interno tra le 10 sezioni dei detenuti, che terminerà con una finale che vedrà vincitrice una delle sezioni. Lo stesso avverrà dopo una fase di formazione al gioco degli scacchi con un torneo fra tutti i partecipanti al corso che sono circa una trentina.

L’attività di Hip Hop, dopo un periodo di apprendimento delle tecniche del ballo, si concentrerà su una strutturazione della preparazione di uno spettacolo per i detenuti stessi, presso il teatro della casa circondariale.

