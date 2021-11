Domenica 21 novembre, in occasione della Festa dell’albero istituita nel 2011 dal Ministero dell’Ambiente il territorio di Gerre vedrà la posa di nuove piante. Saranno circa 50 alberi a trovare dimora grazie alle donazioni pervenute dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Verona e dal Consorzio Forestale Padano.

L’evento – fa sapere il sindaco Michel Marchi – è stato proposto all’amministrazione comunale da una cittadina, Paola Tacchini, su progetto dell’Associazione Gianroberto Casaleggio nell’ambito delle iniziative “Alberi per il Futuro – ossigeno per l’Italia”. Il Comune ha selezionato due aree da piantumare che verranno predisposte e l’appuntamento per tutti i cittadini che vorranno venire a piantare un albero è per domenica 21 novembre alle ore 14.00 in via delle Saggine.

Nel frattempo i bambini della scuola primaria di Gerre hanno decorato i supporti in cartone che andranno a proteggere le giovani essenze, interpretando a modo loro i temi della sostenibilità ambientale.

All’evento, aperto a tutti, saranno presenti, oltre a varie autorità istituzionali del territorio cremonese, il Maresciallo Ord. Gianfrancesco D’Ambrosio, Comandante del Centro Nazionale Carabinieri Biodiversità di Boscofontana MN e l’App. Sc. Chiara Azzetti del Centro Nazionale Carabinieri Biodiversità di Peri VR. La loro presenta consentirà agli intervenuti di conoscere e apprendere molte informazioni sugli alberi e sui benefici che la loro presenza porta al territorio.

“Gerre, con un patrimonio di circa 40.000 piante ad alto fusto in un territorio di circa 8 km/q, si attesta sempre di più come area ad altissima densità arborea, vero polmone della città di Cremona poco distante” conclude il sindaco.

