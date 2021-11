Lezione speciale questa mattina alla media Virgilio per la classe 2c. Oggi, venerdì 19 novembre, 25 studenti hanno fatto lezione con Plastic Frree in classe con foto video e istruzioni su come evitare il consumo della plastica, su materiali alternativi, sulle conseguenze dell’abbandono.

Alla fine della lezione, gli studenti, accompagnati dal referente cremonese dell’associazione Marco Barbieri, hanno percorso il Parco del Lugo, dietro alla scuola Virgilio dove gli studenti hanno trovato diversi rifiuti come plastica, lattine, mascherine e tanti tanti mozziconi.

La prossima settimana sarà dedicata alle restanti classi secondo (otto in totale). Già calendarizzate anche l’istituto Superiore Stanga il 2 dicembre e il 17 gennaio con le classi prime e l’ITIS il 6 ed il 10 dicembre.

“Sono molto contento di fare queste lezioni nelle scuole – ha detto Barbieri – perché vedo che sia i bambini che i ragazzi capiscono che il problema è reale. Sto inoltre pensando ad una giornata dedicata alle scuole in primavera con tutte le scuole in giro per la città per il bene comune. Nel giro di due mesi superiamo i 2.500 alunni sensibilizzati solo a Cremona”.

