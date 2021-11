Partita oggi, sabato 20 novembre, l’iniziativa di Fratelli d’Italia con il banchetto al Cambonino, occasione “di ascolto e di confronto coi residenti”, come sottolinea il coordinatore cittadino Luca Grignani. È anche proseguita la campagna di tesseramento che “tanto successo ha avuto sino ad oggi, nonché la raccolta delle firme per le 4 proposte di legge (Elezione diretta del Presidente della Repubblica, abolizione dei senatori a vita, tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione e supremazia dell’ordinamento italiano), nonché la campagna per chiedere le dimissioni del ministro Lamorgese, che già ha raccolto 150mila firme in tutta Italia”.

