Sono 37 i nuovi positivi registrati oggi 21 novembre in provincia di Cremona, mentre sono 1.431 i nuovi casi giornalieri in Lombardia, a fronte di 106.559 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati due decessi: ieri erano state registrate cinque vittime. Da febbraio dello scorso anno i decessi ufficiali per Covid in Lombardia sono arrivati a 34.280. I contagi di Coronavirus registrati ieri erano stati 1.930 a fronte di 118.279 tamponi eseguiti. Sul fronte dei ricoveri, continuano ad aumentare i pazienti nei reparti ordinari, arrivati a 666. Aumenta anche il numero dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva.

Nei reparti di area medica, non critica, sono ricoverati 666 pazienti Covid, dieci in più rispetto a ieri quando erano 656. Nelle terapie intensive degli ospedali lombardi invece sono ricoverati 61 degenti Covid: ieri erano 58.

Per quanto riguarda le altre province: sono 529 i casi individuati nella provincia di Milano. Nella provincia di Bergamo i casi sono stati 88, mentre sono 181 in quella di Brescia. A Varese i casi sono stati 148, nel Mantovano invece sono stati 55. Nel Lodigiano si sono registrati 24 casi, in provincia di Pavia 49. In provincia di Monza e Brianza si sono avuti 145 casi e 25 nella provincia di Lecco. Nella provincia di Como se ne sono registrati invece 82 e 15 in provincia di Sondrio.

A livello nazionale, sono stati processati 487.109 tamponi, il tasso di positività resta stabile al 2%. Ieri i tamponi erano stati 574.812. Sono 520 i pazienti in terapia intensiva, 8 in più rispetto al giorno precedente. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.345, 95 in più rispetto a ieri.

