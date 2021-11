Il Super Green Pass è lo strumento allo studio del Governo che potrebbe limitare alcune attività per chi non si vaccina contro il Covid. Proprio oggi il Governo incontra le Regioni su questo tema. Cosa ne pensano le categorie economiche che sono state più esposte alle chiusure nel lockdown dello scorso anno?

“Salvare questa parte finale dell’anno dal punto di vista commerciale significa fare la differenza tra sopravvienza e morte di alcune realtà che non si sono mai completamente rialzate dallo scorso anno”, afferma Andrea Badioni presidente di Confcommercio. “Ben vengano quindi delle restrizioni purchè non si chiuda”.

Toni ancora più drastici da parte di Giorgio Bonoli, direttore di Confesercenti della Lombardia Orientale: “Commercio e turismo non possono permettersi di chiudere; ben vengano tutti quegli strumenti che consentono di lavorare in un periodo caldissimo, fondamentale, per commercio e turismo, come è quello legato alle festività di fine anno. L’alternativa è lasciare ancora più spazio di quanto non ne abbia all’e-commerce. Per questo diamo la massima disponibilità a mettere in atto qualsiasi supporto sia necessario per contrastare il Covid”.

