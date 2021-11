Tra le tante segnalazioni di strade dissestate, c’è anche quella relativa a via Piave, sul versante di via Ghinaglia, proprio in mezzo alla strada di fianco al Torrione. Diversi crateri, oggi pieni d’acqua causa pioggia, già riparati in altre occasioni, ma che sono tornati a formarsi.

“Questa mattina un ciclista è caduto”, segnala Carlo Capurso, nome storico del Wwf, residente in zona “e non è la prima volta. Un anno fa segnalai la pericolosità di queste buche, proprio di fronte alla farmacia, ad un assessore e il giorno dopo vennero a ripararle.

Una sistemazione provvisoria, tant’è che oggi ci ritroviamo daccapo. Questo tratto necessita di un intervento risolutivo e mi stupisce che non sia stato fatto in concomitanza con tante asfaltature fatte da poco in questa stessa zona. Spero sia solo una dimenticanza”.

© Riproduzione riservata