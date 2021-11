Anche Fratelli d’Italia sprona l’amministrazione comunale ad azioni di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne in occasione della giornata mondiale varata dalle nazioni Unite il 17 dicembre 1999,, chiedendo al sindaco Galimberti di fare illuminare di arancione la facciata del Municipio. “Il tema globale – scrivono in una nota i consiglieri comunali Marcello Ventura e Giuseppe Arena – è #OrangetheWorld – una campagna di sensibilizzazione promossa da UN Women, ente delle Nazioni Unite, avviata all’inaugurazione del Women’s Global Leadership Institute inaugurato nel 1991, che continua ad essere coordinata ogni anno dal Center for Women global leadership (…)

“Considerata e apprezzata la sensibilità di questa amministrazione in merito al contrasto ad ogni forma di violenza, con la presente siamo a chiederLe di farsi promotore della campagna di sensibilizzazione tramite l’illuminazione del Municipio con il colore arancione dalla data del 25 novembre al 10 dicembre”.

© Riproduzione riservata