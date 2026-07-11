Campagna Amica torna domenica 12 luglio in piazza Stradivari

“La spesa di luglio” è il tema del mercato di Campagna Amica che si terrà domenica 12 luglio, in piazza Stradivari a Cremona, nella mattinata. Dalle ore 8 alle 12:30 i gazebo gialli degli agricoltori di Coldiretti saranno nel salotto della città, nell’ambito dell’iniziativa “Le quattro stagioni di Cremona”, con il patrocinio del Comune.

L’ortofrutta sarà regina del mercato. “Il balzo delle temperature invita a portare in tavola frutta e verdura – sottolinea Coldiretti Cremona –. Pesche, meloni, albicocche e angurie diventano le star dei nostri mercati contadini. Sono alleati perfetti per cercare di combattere l’afa, idratarsi e fare il pieno naturale di vitamine”. Con l’arrivo dell’estate – rimarca Coldiretti Cremona – frutta e verdura sono alimenti che soddisfano molteplici esigenze del corpo. Nutrono, dissetano, reintegrano i sali minerali persi con il sudore, riforniscono di vitamine, mantengono in efficienza l’apparato intestinale con il loro apporto di fibre e si oppongono all’azione dei radicali liberi prodotti nell’organismo dall’esposizione al sole, nel modo più naturale e appetitoso possibile.

Domenica mattina in piazza Stradivari i buongustai troveranno, accanto all’ortofrutta di stagione, vari altri prodotti dell’agricoltura cremonese e lombarda. Ci saranno pane e prodotti da forno, miele e confetture, formaggi e salumi tipici, pasta e riso, vino, succhi di frutta. Sempre a Cremona, nel mese di luglio si confermano le uscite del Mercato di Campagna Amica anche presso il portico del Consorzio Agrario, lato piazza Marconi, tutti i martedì mattina dalle ore 8 alle 12. Anche nei mesi più caldi, l’obiettivo di Campagna Amica è garantire una presenza – da sempre attesa e apprezzata – nel cuore della città.

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