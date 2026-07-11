Tenta il furto al supermercato e aggredisce il vigilante, fermato dai Carabinieri

Momenti di tensione nella serata del 9 luglio al supermercato Carrefour di Costa Sant’Abramo, dove un tentativo di furto ha rischiato di trasformarsi in un episodio più grave. Un giovane è stato bloccato dopo aver cercato di superare le casse con della merce nascosta sotto gli indumenti e aver poi reagito al controllo dell’addetto alla sicurezza. L’episodio è avvenuto intorno alle 21:50. Il ragazzo è stato notato dal personale di vigilanza mentre tentava di uscire dal punto vendita senza pagare alcuni prodotti. Quando il suo comportamento è stato scoperto, ha abbandonato la merce e ha provato ad allontanarsi.

Nel tentativo di guadagnarsi la fuga, però, sarebbe nata una breve colluttazione con il vigilante, con spintoni e strattoni. La situazione è stata interrotta dall’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Castelverde, che hanno raggiunto rapidamente il supermercato e bloccato il giovane. I militari dell’Arma hanno quindi proceduto agli accertamenti del caso. Il ragazzo, privo di documenti al momento del controllo, è stato identificato come un ventenne classe 2005 residente fuori provincia.

Per l’accaduto è scattata la denuncia a piede libero all’Autorità giudiziaria competente. La merce sottratta è stata recuperata e restituita alla direzione del supermercato. Oltre al procedimento penale, i Carabinieri hanno avviato nei confronti del giovane anche l’iter amministrativo per l’applicazione del Foglio di Via Obbligatorio (F.V.O.), una misura che potrà impedirgli di fare ritorno nel Comune di Castelverde.

L’intervento tempestivo della pattuglia ha permesso di riportare rapidamente la situazione alla calma, evitando che la vicenda potesse degenerare ulteriormente e confermando il ruolo del controllo del territorio svolto dall’Arma a tutela di cittadini ed esercizi commerciali.

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