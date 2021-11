Prima l’inaugurazione della panchina rosso contro i femmicidi, poi l’incontro con la scrittrice Valentina Mira, per la presentazione del suo libro, “X”: così si è svolto l’evernto organizzato da Collettive 365, le Donne della Cgil, ed introdotto da Maria Teresa Perin.

Pagine, quelle di Valentina, che racchiudono una serie di lettere scritte al fratello, con cui non parla da anni, per raccontargli quello che ne è stato di lei e quello che non ha avuto il coraggio di dirgli in passato. Torna all’estate del 2010, l’estate della sua maturità. Una festa, alcool e musica nelle casse. La musica l’ha messa G., amico di tutti e amico di Valentina. Ma quella notte G. diventa uno stupratore. Quell’uomo, Valentina, non lo denuncerà mai, come, il novanta per cento delle donne violentate. Quel danno resterà taciuto per anni.

