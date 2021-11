La dirigenza scolastica della scuola elementare di Castelvetro ha comunicato la ripresa delle attività scolastica a partire dal 25 novembre. Domattina, dunque, il plesso riaprirà i battenti per tutte le classi, sebbene ovviamente, il rientro sia “vincolato al termine del periodo di isolamento eventualmente imposto dall’autorità sanitaria”. Dunque non è detto rientrino tutti, in quanto dipenderà dal termine o meno del periodo di quarantena.

La scuola aveva chiuso i battenti il 15 novembre, per la presenza di un ampio focolaio Covid, con oltre 35 bambini contagiati. Ma la riapertura era già stata preannunciata ieri dal sindaco, Luca Quintavalla.

