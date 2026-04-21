Il Fuorisalone per la prima volta a Cremona: design e architettura aperti a tutti

Una vasca in mezzo a una stanza. Luci soffuse ma studiate alla perfezione e materiali innovativi accostati (e inediti). A Cremona per la prima volta arriva un evento del Fuorisalone (ovvero l’insieme degli eventi che avvengono in corrispondenza del Salone Internazionale del Mobile a Milano): si chiama “Endless Surfaces” e si svolge a Palazzo Vidoni, nella Sala Guerrini, in Via Manzoni, 2 (aperto fino al 26 aprile dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17 – mercoledì escluso). Un evento aperto al pubblico e gratuito pensato e creato da Ana Laisa Chiroli, architetto dello studio di architettura e interior designer ALC, e Valentina Morandi, analisi e ricerca materiali d arte e bio – architettura.

Un percorso sensoriale fatto di texture, colori e luce per immergersi nel mondo del design, tra moda e innovazione. In un equilibrio tra passato e futuro, antico e moderno, complessità e linearità. All’interno dello spazio (che si presta anche per foto social!) un insieme di armonie e contrasti, che prende forma attraverso s uperfici, elementi e materiali di alta qualità, accomunati dalla cura del dettaglio. E domenica 26 aprile, dalle 17, il gran finale del Fuorisalone cremonese con un evento aperto a tutti indoor e outdoor che promette di essere un vero place to be per i cremonesi.

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