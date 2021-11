Il Paradiso di Dante ricompone il corpo secondo “una lontananza che è propria dell’aura, un luogo definito dal movimento, da ciò che è mutevole”. Un viaggio che si conclude “nello spazio senza tempo della felicità”: questo è Paradiso della Compagnia Virgilio Sieni Danza con regia coreografia e spazio dello stesso Sieni, in scena con un doppio spettacolo al Teatro Ponchielli sabato 27 novembre (ore 18.00 e 20.30). Il cammino di Dante non “è assimilabile a niente, pura invenzione di una lingua che si trasforma in molecole di dialetto e oralità, gesto sospeso e luccicanze improvvise”.

