L’agenzia europea per i medicinali Ema ha raccomandato di concedere un’estensione dell’indicazione per il vaccino Covid di Pfizer-BioNtech per includere l’uso per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. “Era una decisione che stavamo aspettando – dice Paolo Biasci, presidente Federazione Italiana Medici Pediatri -, era solo una questione di una settimana prima o dopo. Ci fa grande piacere, sulla vaccinazione dei più piccoli si ha un’efficacia al 91% e con effetti collaterali senza nessuna diversità rispetto a quanto visto nei più grandi, cioè di lieve entità”.

