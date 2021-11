#Rispetto – Orange theworld, questo il titolo dell’iniziativa per la giornata internazionale della violenza contro le donne che si è svolta in mattinata nel cortile del Palazzo del Governo, a cura di amministrazione provinciale e Prefettura. Ad aprire la giornata il presidente della Provincia Paolo Mirko Signoroni che ha svolto i saluti iniziali a cui sono seguite le introduzioni del prefetto Vito Danilo Gagliardi e del rettore della Cattedrale Mons. Attilio Cibolini.

Commosso l’intervento della Consigliera di Parità per la Provincia di Cremona, Cristina Pugnoli, che ha rivolto un appello affinchè il 25 novembre non resti una giornata di sole parole ma si traduca in azioni concrete e condivise.

Con un minuto di silenzio sono state ricordate tutte le vittime di violenza, alla presenza di 8 sindache donna del territorio.

Ha fatto poi seguito un’esibizione musicale con brani di N. Paganini e C. Saint-Saëns, eseguiti dagli allievi dell’Istituto Musicale Stradivari di Cremona: Alice Patrushev, violino, e Giuseppe Contartese, chitarra, accompagnati dalla prof.ssa Angela Alessi, docente di violino, viola, musica da camera e orchestra d’archi.

Le finestre del Palazzo della Provincia, come pure la facciata di palazzo Comunale, saranno poi illuminate di arancione a sostegno della campagna “Orange the World”.

© Riproduzione riservata