Colletta alimentare, il via anche a Cremona da questa mattina in quasi tutti i supermercati cremonesi. Circa 500 i volontari in provincia di Cremona, per 30 punti vendita coinvolti. All’uscita dai supermercati i volontari invitano i clienti a donare alimenti a lunga conservazione, che nei mesi successivi verranno distribuiti alle strutture caritative (mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, ecc.).

Gli alimenti consigliati sono quelli di cui necessitano maggiormente le strutture che si rivolgono al Banco Alimentare, ovvero: alimenti per l’infanzia, tonno in scatola, riso, olio, legumi, pasta, sughi e pelati, biscotti.

© Riproduzione riservata