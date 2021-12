Nell’ultimo weekend prima della festa dell’Immacolata dell’8 dicembre scatta la corsa agli acquisti dell’albero di Natale, con iniziative nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica in Lombardia, per accompagnare una delle tradizioni più radicate degli italiani con i consigli dei tutor e proposte per addobbi green e sostenibili.

Domani, sabato 4 dicembre 2021 dalle ore 9, al mercato agricolo coperto di Brescia in piazzetta Cremona 12 saranno in vendita gli abeti dei produttori del territorio protagonisti dell’iniziativa “AlberoTondo” per un Natale all’insegna dell’economia circolare e della sostenibilità. Passate le festività, infatti, i consumatori potranno decidere di riportare al mercato l’albero acquistato per destinarlo al progetto di riforestazione urbana del comune di Berlingo (BS), che ha individuato un’area pubblica dove interrare gli abeti in un’ottica di miglioramento del paesaggio e della qualità dell’aria.

Sempre nella mattinata di domani, sabato 4 dicembre, al farmers’ market Campagna Amica di Porta Romana a Milano, in via Friuli 10/a, un tutor Coldiretti sarà a disposizione dei consumatori che vorranno acquistare gli abeti rossi made in Italy disponibili in un’altezza compresa tra i 130 e i 150 centimetri. Alle ore 11, inoltre, è in programma un laboratorio d’arte per creare una perfetta ghirlanda di Natale fai da te utilizzando materiali naturali come rami di abete, lana e cartoncini.

Le iniziative nei mercati Campagna Amica proseguono poi mercoledì 8 dicembre in piazza Rinascimento a Sospiro (CR) dalle ore 10 alle 18 con gli alberi di Natale in vendita, le idee regalo degli agricoltori e per i più piccoli la casa di Babbo Natale. Per tutti i dettagli – conclude la Coldiretti Lombardia – è possibile consultare il programma su www.campagnamica.it.

