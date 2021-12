La Questura di Cremona ha reso noto che mercoledì 08 dicembre l’ufficio Immigrazione rispetterà la chiusura festiva. Pertanto, la consegna dei permessi di soggiorno prevista per quel giorno avverrà in via straordinaria nelle giornate del 09 e del 10 dicembre dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

© Riproduzione riservata